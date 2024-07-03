استقرار سعر الذهب عالميا بعد انخفاضه في آخر جلسة.. ماذا ينتظر المستثمرون؟

استقر الذهب عند مستوى 2330 دولارا للأوقية اليوم الأربعاء، بعد انخفاضه في الجلسة السابقة، حيث استوعب المستثمرون تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول التي تميل إلى التيسير إلى حد ما، بينما ينتظرون مزيد من الإشارات حول توقعات أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وصرح باول يوم الثلاثاء، بأن التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ تدريجيا، لكن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة، لتأكيد أن قراءات التضخم المنخفضة الأخيرة، تعكس الاقتصاد بدقة، بحسب مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics».

سعر الذهب عالميا

في الوقت نفسه، ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة الأمريكية في مايو الماضي، متجاوزة التوقعات بعد انخفاضات حادة في الفترتين السابقتين، لكنها أظهرت تخفيفا مستداما في ظروف سوق العمل.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر في وقت لاحق من اليوم، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

توقعات سعر الذهب عالميا

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2450.05 دولار في مايو 2024.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 276.99 دولار أمريكي/ أوقية، أو بنسبة 13.43% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقود الفروقات (CFD) التي تتبع السوق المرجعية لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتداول الذهب عند 2353.09 دولار أمريكي/ أوقية بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية، وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتداول عند 2430.84 دولار في غضون 12 شهرًا.