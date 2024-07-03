آخر تحديث لأسعار الذهب في سوق الصاغة.. عيار 21 بكام؟

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوق الصاغة الآن 3160 جنيها للشراء، 3150 جنيهًا للبيع، وترصد «الوطن» أسعار الذهب، وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة 3611 جنيهًا للشراء، 3598 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في محال الصاغة 2709 جنيهات للشراء، 2700 جنيهًا للبيع.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن 2107 جنيهات للشراء، و2099 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22 في محال الصاغة الآن 3310 جنيهات للشراء، و3299 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة 25 ألفًا و280 جنيها.