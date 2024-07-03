أستاذ علوم سياسية: بيان 3 يوليو رسم خريطة المستقبل لمصر

قال إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إنّ بيان 3 يوليو يلعب دورًا كبيرًا في تطور الحياة على مختلف الأصعدة في مصر، فمنذ أكثر من عقد من الزمان، رسم هذا البيان خارطة الطريق للتطورات السياسية التي تشهدها مصر في المرحلة القادمة، بما فيها تدعيم المؤسسات والحفاظ على الهوية المصرية وأمن مصر القومي.

استعادة الهوية الوطنية

وأضاف «بدر الدين» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ تزامن تأدية الحكومة الجديدة اليمين الدستوري مع ذكرى بيان 3 يوليو له دلائل على أهمية ذلك اليوم، فهو يوم مميز في تاريخ الوطن يذكر المصريين بالتطورات التي شهدها الوطن، واستعادة الهوية الوطنية وخروج مصر من الظلام الذي كادت أن تكون فيه وإنقاذها من عدم الاستقرار وأزمة عدم هوية، مشيرًا إلى أن خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس السيسي في 3 يوليو رسمت للوطن طريق المستقبل.

يذكر أن الحكومة الجديدة قد أدت اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ضمت 26 وزيرًا من بينهم الإبقاء على البعض، وتعين جدد وشهد حركة المحافظين التي تم اعتمادها تعين عدد من المحافظين الجدد، وتعين عدد من نواب الوزراء و المحافظين.