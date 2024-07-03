حزب الشعب الجمهوري: ذكرى 3 يوليو ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر

قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي لحزب الشعب الجمهوري، إن 3 يوليو هو اليوم الذي لبت فيه القيادة العامة للقوات المسلحة وبالتشاور مع كافة التيارات السياسية والمجتمع المدني مطالب الشعب المصري المحتشد بالملايين على طول البلاد.

القوات المسلحة أنقذت مصر من سيناريو الفوضى

وأوضح الشقنقيري في تصريح لـ«الوطن» أن القوات المسلحة منحت أكثر من مهلة للوصول إلى توافق يرضاه الشعب مصدر الشرعية، ومع التعنت وعدم التجاوب مع المطالب الشعبية لم يكن للقوات المسلحة أن تصم آذانها عن نداء الشعب لتجنيب البلاد خطر الانزلاق إلى الفوضى، حيث أعلن يومها الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك خريطة الطريق لإنقاذ البلاد التي تم استيفاء استحقاقاتها في التوقيتات المحددة.

حلم ملايين المصريين بالتخلص من الجماعة الإرهابية

جدير بالذكر، أن اليوم يوافق ذكرى الاحتفال ببيان 3 يوليو الذي ألقى فيه الرئيس عبد الفتاح السياسي بيانا مهما، حينما كان وزيرا للدفاع، ليخلص مصر من حكم جماعة الإخوان الإرهابية وحقق حلم ملايين المصريين، الذين نزلوا إلى الميادين مطالبين الجماعة بالرحيل.