حزبيون: 3 يوليو ذكرى خالدة لموقف الرئيس السيسي البطولي في مواجهة الجماعة الإرهابية

تحتفل الشعب المصري اليوم 3 يوليو بمرور 11 عاما على ذكرى تحرير مصر من قبضة الجماعة الإرهابية، حينما اجتمعت القوى السياسية وخرج المشير عبد الفتاح السيسي -آنذاك- معلنا بيان الإنقاذ الرسمي.

ذكرى بيان 3 يوليو باقية في نفوس المصريين

أكد النائب تيسر مطر، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب إرادة جيل، أمين تحالف الأحزاب المصرية، أن الموقف البطولي الذي للرئيس السيسي، يبقى شاهدا في التاريخ المصري، مشيرا إلى أن ذكرى بيان 3 يوليو باقية في نفوس المصريين الذين شعروا بتحرير الوطن من يد الجماعة الإرهابية.

وأوضحت النائبة منيرة الأشقر، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن ذكرى 3 يوليو لها عميق الأثر في نفوس الشعب المصري، ففي مثل هذا اليوم أعاد الرئيس السيسي الدولة المصرية لمكانتها الحقيقية ورفع عنها يد الجماعة الإرهابية.

3 يوليو طوق نجاة للدولة المصرية

وأكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن يوم 3 يوليو 2013 من الأيام الفارقة في تاريخ مصر، لافتا إلى أن هذا اليوم يمثل طوق نجاة للدولة المصرية، بعد الاستجابة لإرادة ملايين المصريين الذين خرجوا بالميادين في كل محافظات مصر.