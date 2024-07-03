البابا تواضروس يهنئ الحكومة الجديدة عقب أداء اليمين الدستورية

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رئيس الوزارء، وكل الوزراء والمحافظين الجدد، بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال البابا في بيان له «تهنئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بأداء اليمين الدستورية إيذانًا ببدء مهام عملهم، راجيةً لهم التوفيق والسداد في مسؤوليتهم الجسيمة التي تمثل تحديًا كبيرًا في ظل الالتزامات الأساسية والمهمة التي تفرضها الظروف الراهنة».

وأضاف البابا «نصلي أن يبارك الله القدير عملهم ويُنجِح طريقهم في سبيل تلبية طموحات وآمال الشعب المصري العظيم، وأن يتمكنوا من تخفيف الأعباء المتزايدة عنه، وصولًا إلى تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي»