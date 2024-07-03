الفريق محمد عباس يستقبل الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني الجديد

استقبل الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني السابق، الدكتور طيار سامح الحفني، الوزير الجديد، بديوان عام الوزارة في أجواء مليئة بمشاعر الود والترحاب، والتي أكدت على استمرار أواصر التواصل والتعاون الفعال بين قيادات الوطن المخلصين من وزراء حاليين وسابقين، حضر اللقاء الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، ولفيف من قيادات الوزارة.

وقدم الفريق محمد عباس حلمي التهنئة للطيار سامح الحفنى لتوليه مسؤولية وزارة الطيران المدني، معرباً عن تقديره له لما يتمتع به من قدرات وخبرات دولية كبيرة، ومتمنياً له كل التوفيق والنجاح في إدارة منظومة الطيران المدني خلال المرحلة المقبلة.

الطيار سامح الحفني

ومن جانبه، أعرب الطيار سامح الحفني عن شكره وتقديره للفريق محمد عباس حلمي على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بجهوده الحثيثة وإدارته الواعية خلال فترة توليه مسؤولية الوزارة.

وأكد الحفني على التزامه بمواصلة العمل لتعزيز مكانة قطاع الطيران المدني على المستويين الدولى والإقليمي وتحقيق مزيد من النمو والتطوير فى كل أنشطة القطاع.