منى زكي تشيد بـ«ميديا هب» بسبب «تحت الوصاية»

أشادت الفنانة منى زكي، بفريق عمل وصناع مسلسلها «تحت الوصاية»، والذي نالت عليه تكريمات عديدة داخل وخارج مصر، وهو المسلسل الذي شاركت به في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي 2023، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، إذ كان يتناول قضية هامة وشائكة من قضايا المرأة.

إنتاج مسلسل تحت الوصاية

وقالت منى زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أسرار النجوم»، إن تحمّس شركة «ميديا هب» لإنتاج مسلسل بهذا الحجم وتقديم هذه القضية، شيء كبير تستحق عليه الشكر.

كما عبّرت عن امتنانها لموافقة الشركة على خروج المسلسل بهذا الشكل، وإنفاق كل هذه المصاريف الضخمة، واعتبرته كرمًا منهم.

وأشادت بمخرج العمل محمد شاكر خضير، قائلة: «هو مخرج كبير ومهم وإنسان جدًا وعنده رؤية وثبات واتزان غير عادي.. مش كتير بنقابل مخرجين عندهم كل الحاجات دي متجمعة في شخص واحد».

وعن الممثلين المشاركين في العمل قالت: «كلهم ناس ربنا حطهم في سكتي، إنهم ناس فنانين وعاقلين أوي وقفوا معايا في أيام صعبة مرت بيا برضو في المسلسل ده.. فبجد بحبهم أوي من قلبي».

«تحت الوصاية» من تأليف خالد وشيرين دياب، وبطولة منى زكي، رشدي الشامي، دياب، أحمد خالد صالح، علي الطيب، عمر شريف، خالد كمال، إخراج محمد شاكر خضير.