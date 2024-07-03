رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ مارجريت صاروفيم على توليها منصب نائب وزيرة التضامن

هنأ الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، وجميع العاملين بالهيئة، مارجريت صاروفيم، رئيسة قطاع التنمية المحلية بالهيئة، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، لتوليها منصب نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، متمنيًا لها كل التوفيق والنجاح في خدمة بلادنا العزيزة.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، في بيان: «إننا نثمن ثقة القيادة السياسية في الكوادر والكفاءات المجتمعية في كافة المجالات، ونتمنى التوفيق والنجاح للأستاذة مارجريت صاروفيم ولكل السادة نواب الوزراء والمحافظين الذين أدوا اليمين الدستورية اليوم، في مسؤولياتهم الجديدة».