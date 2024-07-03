بعد مرور 49 عاما على وفاتها.. «أم كلثوم» تعود إلى خشبة المسرح وتبهر الملايين

صوت عذب لا تمل من سماعه مهما طال الزمان، تمسك منديلًا بين يديها وتظهر بنظارتها السوداء، لتلفت كوكب الشرق أم كلثوم الأنظار إليها فور ظهورها، وبعد مرور ما يقرب من 49 عامًا على وفاتها، إلا أن الجميع تفاجأ بظهورها على خشبة المسرح لأول مرة بعد هذه الأعوام، فكيف ذلك؟

أم كلثوم تبهر الملايين بعد 49 عامًا من وفاتها

«أنت عمري» واحدة من أشهر أغاني أم كلثوم، التي قدمها إلى جمهورها بصوتها المعتاد، لكن ما كان غريبًا هو حدوث ذلك بعد وفاتها، الأمر الذي أثار دهشة واستغراب الكثيرين، لتظهر بحركاتها وإيماءتها، وكأنها «عادت للحياة من جديد»، ليتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لها وهي تغني على خشبة المسرح ويبهر ملايين من حضور الحفل.

يرجع ذلك الظهور إلى فضل تقنية الهولوجرام، التي جرى استخدامها مؤخرًا، باعتبارها جزءًا من التكنولوجيا الحديثة، والتي يمكن تعريفها على كونها واحدة من التقنيات التي تعمل على إعادة صورة الأجسام بأبعادها المختلفة، والذي يتيح للمستخدمين إمكانية مشاهدة الأجسام ورؤيتها من كل الاتجاهات، ما يُستخدم في التقاط ورصد أكثر من صورة، تستخدم تقنية الهولوجرام في تكوين صورة الأجسام بأبعادها المختلفة في الفضاء المطلق.

تقنية الهولوجرام

تعتمد تقنية الهولوجرام على استخدام الموجات الضوئية، والتي تعمل على تولي مسؤولية التصوير ثلاثي الأبعاد للأجسام بكفاءة عالية، ويعمل عادة باستخدام خاصية الليزر لإنتاج واقع افتراضي، توجد العديد من الأجهزة المستخدمة لعرض الهولوجرام وتتراوح أسعارها ما بين 600 إلى 2000 دولار.