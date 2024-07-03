فعالية تراثية لكوكب الشرق «أم كلثوم» في متحف الحضارة المصرية السبت المقبل

أعلن المتحف القومي للحضارة المصرية تنظيم فعالية تراثية ثقافية للاحتفال بمئوية بداية سيدة الغناء العربي «أم كلثوم» في أولى حفلاته الغنائية، فضلا عن إلقاء الضوء على أحد أهم معالم التراث الفنى المصري، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 6 يوليو 2024.

الجهات المشاركة في التنظيم

فى بيان صحفي، أضاف المتحف القومى للحضارة المصرية، أن تلك الفعالية سيتم تنظيمها بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية، التي ستعرض مستنسخات لصور ومشاهد لسيدة الغناء العربى أم كلثوم ولقطات من أفلامها السينمائية، وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، ومتحف مصلحة الخزانة العامة وصك العملة ونادي الرواد المصري.

حفلة أم كلثوم

وأشار المتحف إلى أن الفعالية ستشمل تقديم حفل سابق لأم كلثوم، بالإضافة إلى معرض فني يضم لوحات ومجسمات لكوكب الشرق ومقتنياتها، فضلا عن ورشة حية عن المصغرات وورشة «تذكار» وفقرات فنية يشارك بها نخبة من الفنانين المصريين، موضحا أن الدعوة لتلك الفعالية عامة ومجانية عدا قيمة تذكرة الدخول.