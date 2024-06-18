ذكرى جلاء آخر جندي بريطاني عن مصر.. ماذا غنت أم كلثوم في هذا اليوم؟

يوافق هذا اليوم 18 يونيو تاريخ جلاء آخر جندي بريطاني عن مصر، وإعلان الجلاء التام، ووثقت مجلة الكواكب استعداد عدد من كبار الفنانين على رأسهم كوكب الشرق، التي غنت أغنية نادرة لحفل ضخم أُقيم في نادي الضباط، حضره أكثر من 8 آلاف مشاهد، فماذا كانت كلماتها؟

كلمات أغنية نادرة لأم كلثوم في عيد الجلاء؟

في 18 من يونيو 1956 قدّمت أم كلثوم «كوكب الشرق» أنشودة نادرة هزّت الاحتفال بجلاء آخر محتل بريطاني عنوانها «يا مصر إن الحق جاء»، وجاءت كلماتها حسب مقاطع فيديو نادرة للحفل كالآتي:

يا مصر إن الحق جاء فاستقبلي فجر الرجاء

اليوم قد تم الجلاء ونلت غايات المنى ومصر قرت أعينا

الأرض هذي أرضنا طابت ظلالا وجنى

فكيف نرضى غيرنا يدود عن أوطاننا

نحن الأُلى نحمي الديار نحن الأُلى نرعى الجوار

وكل من عادى وجار ذاق الردى من بأسنا

عشنا على برق الوعود حتى انقضت تلك العهود

ثم انطلقنا في الوجود نارًا ونورًا وسنا

هيا احرسوا حدودنا بالزاحفات في السهول والهضاب

وطوقوا بحارنا بالسابحات فوق أعطاف العباب

ورصعوا سماءنا بالمارقات في الفضاء كالشهاب

مرت بنا تلك السنين بين الأماني والظنون

حتى انجلى صبح اليقين ومصر قرت أعينا

رأت رجالًا حولها تضامنوا على الولاء والفداء

وارخصوا من أجلها أرواحهم وسعدهم

وحققوا في ظلها أمال من راحوا ضحايا شهداء.

وثيقة النشيد بخط يد أحمد رامي

وظهرت كلمات الأغنية التي غنتها أم كلثوم في حفل الجلاء، بخط يد كاتبها الشاعر الراحل أحمد رامي في فبراير 2021، ولحنها الموسيقار محمد الموجي، وكان لها طابعًا مختلفًا في آخر الأبيات: «مرت بنا تلك السنين بين الأماني والظنون.. حتى انجلى صبح اليقين ومصر قرت أعينا».