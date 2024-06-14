حسام زكي: «أنا من عشاق أم كلثوم.. والإخوان هاجموني بسبب مسلسلات رمضان»

كشف السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن سبب هجوم الإخوان عليه، بسبب مسلسلات رمضان، قائلا: «الإخوان هاجموني في رمضان الماضي، بسبب مشاهدة المسلسلات».

وتابع «زكي»، خلال لقاء مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج «بالخط العريض» على شاشة الحياة، قائلا: «الإخوان قالوا إن مسؤولا كبيرا في جامعة الدول العربية فاضي، ويتابع مسلسلات، لكنهم لا يعرفون أني أعمل في مكتبي 12 ساعة، أقضي معظمها متابعا القضية الفلسطينة، ورأيي في المسلسلات تقليد سنوي أكتبه على وسائل السوشيال ميديا، خاصة مع ظهور المنصات التي أتاحت مشاهدة هذه الأعمال بسهولة».

وأضاف زكي: «أنا من عشاق أم كلثوم وأنتمي لبرج الثور، ولدي هدوء واتزان نفسي كبير».

جدير بالذكر، أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة الساعة الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.