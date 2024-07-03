بعد زفافهما للمرة الثالثة على الطريقة الجزائرية.. من هي زوجة اللاعب رياض محرز؟

لم تكن المرة الأولى، التي يُعلن خلالها زواج لاعب نادي الأهلي السعودي رياض محرز، على زوجته تايلور وارد، إلا أن هذه المرة تصدر اللاعب وزوجته البريطانية التريند عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب احتفالهما على الطريقة الجزائرية التقليدية، بأجوائها المبهجة.

للمرة الثالثة حفل زواج رياض محرز ووارد

بأزياء جزائرية جميلة، استطاعت أن تخطف الأنظار في بريطانيا، ظهر اللاعب محرز وزوجته وشقيقتيه، خلال الاحتفال بحفل زفافهما للمرة الثالثة، وسط الأهل والأصدقاء، الذي كانت تفاصيله جزائرية بامتياز، وكأنه أقيم وسط المدينة العربية.

ونستعرض في التقرير التالي، من هي زوجة رياض محرز، بعد أن خطفت الأنظار في الزي الجزائري، حسبما ورد عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

مَن هي زوجة رياض محرز؟

- تايلور ورد هي عارضة أزياء ومؤثرة حاليًا.

- تحمل الجنسية البريطانية.

- ابنة لاعب كرة القدم الشهير آشلي وارد.

- تبلغ من العمر 26 عامًا.

- تُعد أيقونة ناجحة للأزياء.

- التقى الزوجان رياض محرز وتايلور ورد في عام 2020.

- في يونيو 2021، تمت خطبة الزوجين.

- أنجبت ابنتها ميلا في عام 2022.

- وفي عام 2023 تم حفل الزواج الثاني.

- كان هذا الزفاف الثالث مخطط له من قبل الزوجين بحسب صحيفة «ذا صن».

سيطرت حال من المرح على متابعي الزوجين في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب عدد حفلات الزواج التي أقامها محرز ووارد، وعلق آخرون على التراث الجزائري الذي كان حاضرا بقوة، بدءًا من أزياء العروس والحضور وصولًا إلى الأغاني، حيث أحيا الحفل مغني الراي كادار الغابوني.