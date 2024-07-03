تزايد فرص تمكين المرأة بالتشكيل الجديد.. تعيين 19 سيدة في مناصب قيادية

أتاحت الدولة العديد من فرص التمكين للمرأة بشتى المجالات وعلى جميع المستويات، خلال السنوات الأخيرة، وفى التغيير الوزارى الجديد ضمت القائمة عدداً كبيراً من السيدات، وصل عددهن إلى 19 سيدة تم تعيينهن فى مناصب قيادية مختلفة، منهن 4 وزيرات، و5 نواب وزراء، إضافة إلى محافظ، و9 نواب ومساعدين لمحافظين.

وجاء فى التغيير الوزارى تنصيب 4 سيدات فى منصب وزيرة، إذ جرى تعيين مايا مرسى وزيرةً للتضامن الاجتماعى، وياسمين فؤاد وزيرةً للبيئة، ورانيا المشاط وزيرةً للتخطيط والتعاون الدولى، ومنال عوض وزيرةً للتنمية المحلية.

كما شمل التشكيل الحكومى الجديد 5 نواب وزراء، منهن يمنى البحار نائب وزير السياحة، وعبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان، ومارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعى، وصباح عبداللطيف نائب وزير الكهرباء، وغادة مصطفى لبيب نائب وزير الاتصالات.

أما عن المحافظين الجدد، فشهد التشكيل وجود سيدة واحدة وهى جاكلين عازر، التى تم تعيينها محافظاً للبحيرة، بالإضافة إلى 9 سيدات نواب محافظين، هن: منى رضا البطراوى نائباً لمحافظ القاهرة، وأميرة صلاح عبدالحكيم نائباً لمحافظ الإسكندرية، وهند محمد عبدالحليم نائباً لمحافظ الجيزة، وإيمان عمر ريان نائباً لمحافظ القليوبية، وشيماء محمد الصديق نائباً لمحافظ دمياط، ولبنى عبدالعزيز حبيب السيد نائباً لمحافظ الشرقية، وماجدة حنا بباوى نائباً لمحافظ البحر الأحمر، وإيناس سمير حافظ نائباً لمحافظ جنوب سيناء، وحنان مجدى نور الدين نائباً لمحافظ الوادى الجديد.

وفى إطار تعليقها على تزايد فرص تمكين المرأة فى الحكومة الجديدة، قالت عبير أحمد، عضو المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن وجود هذا العدد من السيدات فى التشكيل الحكومى الجديد يؤكد التغييرات الإيجابية التى شهدها ملف تمكين المرأة خلال السنوات الماضية، ومنحها الفرصة لتثبت ذاتها فى كل المجالات.

وأضافت أن الدولة حريصة على الحفاظ على نسبة وجود الوزيرات فى الحكومة الجديدة أو ربما زيادتها، ما يؤكد صدق نية الرئيس عبدالفتاح السيسى للارتقاء بحال المرأة المصرية، ومنحها الفرص التى حرمت منها فى سنوات ماضية، والاهتمام بتمكينها.

وتابعت أن «وجود المرأة فى مقاعد قيادية متنوعة بين وزيرة ومحافظة ومساعد وزير، يؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على تمكين المرأة».

واستطردت بقولها إن وجود المرأة فى المناصب القيادية له آثار إيجابية عديدة على المجتمع، وذلك لأن المرأة تتمتع برؤية وفكر مختلف، والذى من شأنه أن يسهم فى إيجاد حلول مختلفة للمشكلات التى ستواجههن، فضلاً عن قدرة المرأة على تحمل الضغوط والقيام بمهام متعددة، كل تلك القدرات التى تتمتع بها المرأة فى طبيعتها سوف تظهر فى قيامها بأعمالها، بما يعود بالإيجاب على المجتمع.

من جانبها، أكدت الدكتورة أحلام حنفى، رئيس لجنة الصحة بالمجلس القومى للمرأة، أن المرأة المصرية حصلت على فرص تمكين غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، مما يجعل طلبات المرأة من الحكومة الجديدة محدودة، وأضافت: «من وجهة نظرى، أرى أنّه تم سد كل احتياجات المرأة».

وأوضحت فى تصريحاتها لـ«الوطن» أنّ الملف الاقتصادى أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة، وله تأثير مباشر على المرأة المصرية، ومن المهم أن تعمل الحكومة الجديدة على ضبط الأسعار، لا سيما أسعار السلع والخدمات الأساسية، كالطعام والتعليم وغيرهما، وأكدت أن «ارتفاع أسعار السلع الغذائية من شأنه أن يؤثر على حياة المواطن، ولا تتمكن المرأة من شراء الأغذية المفيدة لأبنائها، مما سيؤثر على نمو الجيل الجديد».