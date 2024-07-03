بعد وفاتها بشهرين.. سبب مفاجئ وراء رحيل التيك توكر الشهيرة إيفا إيفانزا

بعد شهرين من وفاتها في أبريل الماضي، كشف الطب الشرعي سبب وفاة التيك توكر الشهيرة إيفا إيفانزا، التي سبَّبت حالة من الحزن والصدمة لدى متابعيها، نتيجة لرحيلها بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 29 عاما وفقا لما أعلنت شقيقتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

سبب وفاة التيك توكر إيفا إيفانزا

أعلن الطب الشرعي عن مفاجأة صادمة عن خبر وفاة التيك توكر الشهيرة إيفا إيفانزا، مشيرة إلى أنها توفيت نتيجة الانتحار داخل مسكنها الخاص بنيويورك، الأمر الذي جعل متابعيها الذين يبلغ عددهم الـ 300 ألف متابع بخبر وفاتها، خاصة أنها كانت تتناول معهم مواضيع متنوعة منها العاطفية.

كانت التيك توكر الشهيرة واحدة من المشاركات في برنامج «Club Rat» الذي يعرض على تطبيق تيك توك عام 2023، حيث قبل وفاتها بفترة قصيرة أعلنت في فيديو عن عدم استقرار صحتها النفسية، مشيرة إلى أنها كانت تتلقى العلاج النفسي منذ أن كانت تبلغ من العمر 16 عاما.

وبعد إعلان خبر وفاة التيك توكر، شاركت شقيقتها صورة معها وهي تقف جنبا إلى جنب، قائلة: «تلقت عائلتي بالأمس أخبارًا تفيد بوفاة أختي الجميلة إيفا، الجميلة والرائعة والمبدعة والمرحة، بعد مرور 24 ساعة، ما زلت أجد نفسي في حالة إنكار وعدم التصديق لما جرى، لذلك أعلم مدى صعوبة تقبّل تلك الأخبار وصعوبة التعامل معها».

معلومات التيك توكر الشهيرة إيفا إيفانزا

تبلغ من العمر 29 عاما

تيك توكر شهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية

تقدم مواضيع متنوعة لمتابعيها منها العاطفية

تتلقى علاجا نفسيا منذ أن كانت تبلغ من العمر 16 عاما

شاركت في برنامج «Club Rat»