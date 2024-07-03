18 شابا وفتاة من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب يتولون مناصب في الحكومة

تقلد 18 شابًا وفتاة من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، العديد من المناصب في التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن رحلة «بناء الإنسان المصري»، تنوعت ما بين محافظين ونواب محافظين.

خريجو الأكاديمية الوطنية للتدريب في مناصب قيادية

وأشارت الأكاديمية، في بيان، إلى تولي الدكتورة جاكلين عازر، خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، منصب محافظ البحيرة، والدكتور أحمد فؤاد عبدالسلام هنو، خريج برنامج المرشحين لإدارة الأكاديمية المصرية للفنون بروما، منصب وزير الثقافة، والدكتور محمد هانئ، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة منصب محافظ الفيوم بني سويف، والمهندس حازم الأشموني، خريج برنامج تدريب سكرتيري العموم، منصب محافظ الشرقية، ويمنى أسامة البحار، خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، منصب نائب وزير السياحة والآثار، وتولي المهندسة إيمان سمير حافظ، خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، منصب نائب محافظ جنوب سيناء، وحنان مجدي، خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، منصب نائب محافظ الوادي الجديد، وماجدة حنا بباوي، خريج برنامج المرأة تقود بالمحافظات المصرية، منصب نائب محافظ البحر الأحمر، ومينا عماد حنا، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، منصب نائب محافظ أسيوط

وأضافت الوطنية للتدريب أن أميرة صلاح عبد الحكيم، خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وبرنامج المرأة تقود بالمحافظات المصرية، تولت منصب نائب محافظ الإسكندرية، كما تولي إسلام السيد رجب، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، منصب نائب محافظ مطروح، الدكتور محمود سامي التوني، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، منصب نائب محافظ الفيوم، بلال السيد حبش، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، منصب نائب محافظ بني سويف، الدكتورة إيمان ريان، خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، منصب نائب محافظ القليوبية، هند علام، خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، منصب نائب محافظ الجيزة، الدكتور أحمد عبد المعطي، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، منصب نائب محافظ الشرقية، الدكتور عمرو البشبيشي، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، منصب نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندس أحمد عصام الدين، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، منصب نائب محافظ الإسماعيلية.

وهنأت الوطنية للتدريب، خرجيها، منتمية لهم التوفيق في مهام عملهم القادمة؛ لصياغة مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة.

الاعتماد على الكوارد الشبابية

وثمن أحمد عبد العال، رئيس كيان شباب مصر، الاعتماد على الكوارد الشبابية لتولي مناصب نواب المحافظين، وتمكينهم، مؤكدًا أن تلك الخطوة، تسهم في ضخ دماء جديدة بدواوين المحافظات، مشيرًا إلى أن شباب البرنامج الرئاسي لديهم من الخبرات ما يمكنهم من تحمل المسؤولية وصناعة القرار، فدائمًا تكتمل الصورة بالشباب وتتقدم الدول بأفكارهم وإبداعاتهم.