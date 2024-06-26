كيان «شباب مصر» يدعم حملة ترشيد استهلاك الطاقة: آثارها إيجابية

أعلن كيان «شباب مصر» دعمه لحملة مؤسسة حياة كريمة، التي أطلقتها اليوم تحت عنوان «استهلاك أقل.. تأثير كبير»؛ لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة ورفع مستوى الوعي بتأثيرها الإيجابي على البيئة والمجتمع، وتحفيز المواطنين والمؤسسات على تبني سلوكيات وممارسات مستدامة.

مبادرة «حياة كريمة»

وقال كيان «شباب مصر»، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، إنه يدعم مبادرة حياة كريمة «استهلاك أقل .. تأثير كبير».

وتستهدف حملة «استهلاك أقل تأثير كبير» جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأسر والشركات والمؤسسات التعليمية والدينية، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية والتعليمية، تشمل ما يلي:

- حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة، للتوعية بأهمية ترشيد الطاقة وتقديم نصائح عملية لتوفير الكهرباء والمياه في الحياة اليومية وتشجير المدن، إضافة إلى نشر أهداف التنمية المستدامة والخاصة بالبيئة الخضراء.

- برامج تعليمية في المدارس والجامعات، لتعزيز الوعي البيئي وغرس قيم الاستدامة لدى الأجيال الشابة بالإضافة لأنشطة ومعسكرات صيفية.

- مبادرات مجتمعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتشجيع المشاركة الفعالة في ترشيد الطاقة.

- مسابقات وجوائز لتحفيز الأفراد والمؤسسات على تبني ممارسات مستدامة ونشر سبل وآليات لتتبع استهلاك الطاقة وتقديم نصائح مخصصة للمستخدمين.