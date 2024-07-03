وزير التموين: مواجهة تضخم الأسعار وضبط السوق على رأس أولوياتي

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين، إنّه يضع على رأس أولوياته الملفات التي تهم حياة المواطنين والتي تعتبر من أسس إنشاء وزارة التموين التي تحمل شعار الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية.

أول تصريح من وزير التموين الجديد

وأضاف وزير التموين لـ«الوطن»، أنّ تضخم الأسعار وضبط الأسواق من أهم الملفات التي سيبدأ بها.

وعن تحويل الدعم العيني إلى نقدي، قال وزير التموين: «سنبحث هذا الملف بدقة وعناية، وسنطرحه أولا لحوار مجتمعي، ومصلحة المواطن أولوية أمامنا».

كارت الخبز المدعم

وعن توفير كارت الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية، نوه وزير التموين الجديد بأنّه سيتم البحث فيه، قائلا: «لن نبخل بأي قرار يأتي في مصلحة المواطنين».

يذكر أنّ وزير التموين الجديد، قاد طفرة في تطوير خدمات البريد، وتحديث البنية التحتية له، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين سواء في البريد أو بنك ناصر الاجتماعي الذي تولى رئاسته قبل رئاسة الهيئة القومية للبريد منذ عام 2020.