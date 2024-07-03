علي المصيلحي يستقبل وزير التموين الجديد في مقر الوزارة: سيكون إضافة كبيرة

استقبل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد، بديوان عام الوزارة، مقدماً له التحية والتقدير، داعيا الله أن يوفقه لما فيه الخير.

صرح أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن الدكتور على المصيلحي، استقبل شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد، قائلا إنه سيكون إضافة كبيرة لوزارة التموين لخبرته الطويلة في العمل الخدمي والاستثماري أيضا.

الحفاظ على استقرار الأسعار

وأضاف على المصيلحي أن التموين من الوزارات التي تلبي احتياجات المواطنين من السلع والخبز المدعم وتهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال توفير السلع، وتكوين مخزون استراتيجي كبير، والتأكد من جودة المنتج المقدم للمواطن على منظومة الدعم من خبز وسلع تموينية.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أن شريف فاروق، أوضح أنه يعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالمواطن والحفاظ على استقرار السلع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى جودة السلع المقدمة للمستفيدين على بطاقات الدعم.

وقدم وزير التموين الجديد الشكر إلى على المصيلحي، على استقباله وعلى الجهود الكبيرة التي قدمها للوطن والمواطن خلال فترة توليه الحقيبة الوزارية، والعمل على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، بالإضافة إلى استكمال المشروعات التي بدأتها الوزارة في السنوات الأخيرة من تطوير لمنظومة الدعم والمناطق اللوجيستية ومراكز الخدمة وأسواق الجملة والنصف جملة، إضافة إلى العمل على تطوير العنصر البشري، والارتقاء بمهاراته لمُواكبة المعطيات التكنولوجية التي يشهدها العالم بما يرتقي بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.