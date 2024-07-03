أحمد الخطيب: التغيير الوزاري هو الأكبر والأضخم في تاريخ الحكومة

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إن مصر شهدت يومًا تاريخيًا على كل الأصعدة بالتغييرات الوزارية وتشكيل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد الخطيب لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة «الحياة» أن الشارع المصري استقبل التغيير الضخم في الحكومة استقبالًا جيدًا وكان مهيئًا لذلك.

ردود أفعال إيجابية عن التغيير الوزاري

أضاف: «الشارع كان يترقب التغيير الوزاري، والإعلام اشتغل خلال الـ48 ساعة الماضية من خلال استطلاع الأسماء المرتقبة وردود الأفعال الإيجابية عن تشكيل الحكومة».

تغييرات من أرض الواقع

وأشار إلى أن 95% ممن استقبل الحديث عن الحكومة الجديدة كان إيجابيًا رغم أن التغيير ضخم وكبير، متابعًا: «بعد الإعلان الرسمي للحكومة الجديدة اليوم الناس متفائلة وهناك أمل كبير جدًا في كل القطاعات، هذا التغيير الوزاري هو الأكبر والأضخم في تاريخ الحكومة المصرية منذ عقود، والاختيارات كلها من الأرض والشارع فالدولة عملت على التقييم النابع من التخصص والقبول الشعبي».