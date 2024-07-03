خبيرة اقتصادية: الوزارات تواجه تحديات كبيرة في مختلف الملفات

قالت الدكتورة وفاء علي، الخبيرة الاقتصادية والمتخصصة في أسواق الطاقة، إن المحرك الرئيسي للتغيير في المجموعة الاقتصادية هو التعويل على تحول الأداء في كثير من الملفات، بمعنى القراءة الفنية لسلبيات المرحلة الماضية والبناء على ماهو إيجابي واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.

تحديات أمام الوزارات والمجموعة الاقتصادية

وأضافت «علي» خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أن الوزارات أمام تحديات كبيرة في مختلف الملفات، والتي تحكمها قواعد ومعطيات ومتغيرات حاكمة للعالم كله، لافتةً إلى أن الظروف تزامنت مع بعضها، فتصحيح المسار في بعض الملفات سيواجه مشكلات.

وواصلت: «العالم كله يدور حول نفسه بسبب مشكلة الطاقة الحيوية، التي تحولت إلى ورقة دخلت في نطاق التوترات الجيوسياسية، وأصبحت إمدادات الطاقة مهددة بفعل فوضى البحار والمحيطات وتوسيع الفجوة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية».