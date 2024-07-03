«الإصلاح والنهضة»: نرتقب دفعة جديدة بعد تغيير المجموعة الاقتصادية في الحكومة

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الاصلاح والنهضة، إنَّ الأسماء التي أعلنت في التشكيل الوزاري الجديد، وخصوصًا المجموعة الاقتصادية هي لأشخاص يمتلكون خبرة كبيرة، مؤكدا أهمية استحداث وزارة الاستثمار.

وتابع «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، بأنَّ وزير الاستثمار في الحكومة الجديدة يمتلك خبرات طويلة في مجال الاستثمار وكان يشغل منصبا في بالبنك المركزي المصري، ما يمكنه من التعامل مع مختلف التحديات.

وأشار إلى أنّ التعديلات بـ المجموعة الاقتصادية، ودمج وزارتي التخطيط مع التعاون الدولي، وكذلك التغيير في وزارة المالية ما يمكن من التعامل مع شق القروض والعملة، ونقل ملف الصناعة إلى الفريق كامل الوزير أمر بالغ الأهمية والصناعة بحاجه إلى نقلة كبيرة مثلما حدث في النقل والبنية التحتية ونرتقب دفعة قوية للصناعة في ظل إدارته للوزارة.