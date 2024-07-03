تصريحات وتحركات إسرائيلية تكشف عن «طول» العدوان على غزة.. «ربما لسنوات»

يبدو أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لن تتوقف قريبا، هذا ما كشف عن مسؤول بجهاز استخبارات الاحتلال الإسرائيلي، وما أكدته تصرفات جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأرض بعد التصديق على مستوطنات جديدة، بجانب تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي.

تأكيدات إسرائيلية على حرب طويلة

خرج اليوم رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، أثناء لقاء عدد من أفراد جيش الاحتلال قائلا: «نحن أمام معركة طويلة في غزة»، في الوقت الذي قال مسؤول سابق في الموساد: «إسرائيل ستضطر للقتال في غزة لأشهر ولربما لسنوات»، بحسب موقع I24News الإسرائيلي في نسخته العربية.

آلاف المستوطنات الجديدة لكي تستمر الحرب

تصادق لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية الإسرائيلية في يومي الأربعاء والخميس على بناء 5300 وحدة استيطانية، وفي مستوطنات الضفة الغربية تمت الموافقة على تسويق 500 وحدة استيطانية بحسب القناة السابعة الإسرائيلية ليرتفع عدد الوحدات الاستيطانية المصدق عليها خلال العام ونصف العام الماضي لأكثر من 24 ألف وحدة.

المجتمع الدولي يتفق مع الفلسطينيين لكن الواقع أمرا آخر

وتبعا لاتفاقيات السلام المبرمة في بداية تسعينيات القرن الماضي فإن الضفة الغربية تخضع لحكم ذاتي من السلطة الفلسطينية، ويعتبر الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية، وهو ما يوجهه الإسرائيليون بحكايات أجدادهم التاريخية المرتبطة بتلك المنطقة.

بدوره، أعلن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن الهدف وراء تلك المستوطنات الجديدة هو استمرار «حرب الإبادة ضد الفلسطينيين»، فيما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 500 ألف مستوطن يهودي يعيشون حاليا في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 200 ألف آخرين يعيشون في القدس الشرقية.

حرب مستمرة

وتستمر الحرب لأكثر من 270 يومًا على التوالي، إذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ارتفاع الخسائر

وتستمر الحرب لشهرها التاسع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألفًا و800 شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.