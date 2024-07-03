أستاذ اقتصاد: دمج وزارتي النقل والصناعة قرار مناسب لعدم اختلاف التوجهات

قال الدكتور مدحت نافع أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، يدعو للتفاؤل.

وتابع «نافع» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية cbc، أن هناك تغيرا واسعا في الحقائب الاقتصادية، إضافة إلى ضم بعض الحقائب الوزارية، وهو أمر جيد للتوسع في الانكماش والتقشف.

وواصل أن كفاءة العمل تتطلب أحيانا نوعا من عمليات الدمج وتخفيض العدد، حتى وإن لم يكن بشكل كامل منوها بإن دمج وزارتي النقل والصناعة أمر مناسب، لأنه لا يوجد اختلاف كبير في التوجهات بينهما، لافتا إلى أن ابتعاد الصناعة عن التجارة أمر جيد، لافتا الى أن التنمية الصناعية تتطلب اهتمام بمجال الطاقة.

واختتم بأن انخفاض متوسط الأعمار مهم، ويؤدي إلى ظهور طاقات جديدة تحتاج للتوظيف الجيد.