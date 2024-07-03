وزير النقل: لدينا خطة طموحة لتطوير البنية التحتية في كل القطاعات

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن خطة عمل الوزارة بعد تجديد الثقة فيه في الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي أدت اليمين الدستورية اليوم، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أن الوزارة لديها العديد من القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

تطوير البنية الأساسية

وقال كامل الوزير، في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة النقل على «فيسبوك»، إن الدولة المصرية لديها خطة طموحة لتطوير البنية الأساسية سواء في النقل أو الكهرباء والاتصالات والغاز، موضحا أن الوزارة أنهت ما يقرب من 80% من البنية الأساسية، وسيتم العمل على استكمال النسبة الباقية.

وأضاف أنه سيتم استكمال باقي مشروعات القطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع وبعض الطرق، وكذلك خطة تطوير المواني المصرية: «كل دول العالم اللي عايزة تعمل تنمية مستدامة لبلادها بتبدأ بالبنية الأساسية».

إنشاء مصانع لإنتاج ألواح الصلب

وأكد وزير النقل، أن الوزارة أنشأت عددا من المصانع المتخصصة في الوحدات المتحركة للمترو والسكة الحديد، ومصانع لإنتاج قضبان السكك الحديدية ومهماتها، وأخرى للفلنكات، موضحاً أنه سيتم عمل مصانع لإنتاج ألواح الصلب لعمل المراكب والسفن الكبيرة.

وأشار إلى أن التشكيل الوزاري الجديد اشتمل على تعيين 3 نواب له، الأول للنقل البري والثاني للسكك الحديدية والمترو، والنائب الثالث للنقل البحري، مؤكدا أنه سيتم استكمال تطوير المواني وإنشاء المناطق اللوجستية.