«القاهرة» تخترق حاجز أفضل 15 جامعة على مستوى العالم في تخصص الصيدلة والسموم

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة في تطوير مستشفياتها والتي تصل إلى 25 مستشفى تقدم خدماتها الطبية المتواصلة طوال 24 ساعة في جميع التخصصات وبالمجان، مؤكدًا أن مستشفيات جامعة القاهرة لا تقتصر فقط على قصر العيني، ولكن تنضم إليها مستشفيات المعهد القومي للأورام ومستشفى الطلبة بالجيزة.

تطوير مستشفيات جامعة القاهرة

وأوضح الخشت، وفقا لبيان صادر عن الجامعة، أن إنجازات كثيرة تمت في تطوير مستشفيات جامعة القاهرة، من أهمها المستشفى الجنوبي لمعهد الأورام حيث أدى تطويره إلى زيادة طاقته الاستيعابية بنسبة 50%‎، بالإضافة إلى مستشفى أورام الثدي في التجمع إذ جرى تطويره وتوسعته بحوالي 200 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الأسبوع الماضي جرى افتتاح تطوير مستشفى أبو الريش المنيرة بحجم تمويل ذاتي وصل إلى 250 مليون جنيه لتطويره على أعلى مستوى لتتفوق من حيث الشكل والأجهزة والخدمات المقدمة على أي مستشفى خاص، بالإضافة إلى إنشاء المجمع الطبي لعلاج الأطفال والذي يتكون من 6 مستشفيات جاري إنشاؤها على أرض الجامعة الدولية بمدينة أكتوبر.

كما أوضح الخشت، أن المجمع الطبي يعد أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط، ويمثل نواة لتأسيس قصر عيني جديد، مشيرًا إلى أن ما حدث من تطوير وتوسعة لمستشفى الاستقبال والطوارئ إذ أصبح على مساحة سبعة آلاف متر بدلًا من سبعمائة متر، ليستقبل يوميًا مئات الحالات الطارئة وغيرها.

7 تخصصات تدخل ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم

وكشف التقدم غير المسبوق لجامعة القاهرة في التصنيفات الدولية، مشيرًا إلى تصنيف US-News الصادر مؤخرًا والذي حققت فيه جامعة القاهرة تقدمًا غير مسبوق حيث دخل نحو 7 تخصصات في أفضل 100 جامعة على مستوى العالم من بين 30 ألف جامعة.

وقال إن جامعة القاهرة اخترقت حاجز أفضل 15 جامعة على مستوى العالم في تخصص الصيدلة والسموم وحصلنا على المركز 12 على العالم من 30 ألف جامعة، وأصبح تخصص الرياضيات في جامعة القاهرة في الترتيب 33 عالميا، وتخصص علم البوليمر 44 عالميا، بالإضافة لتخصص الصحة العامة وهو تخصص ضمن تخصصات قصر العيني وصل إلى المركز 76 عالميًا، وعلم الغذاء والتكنولوجيا 84 عالميا، والعلوم الزراعية 88 عالميا، وعلم النبات والحيوان أصبح ترتيبه 95 عالميا، مؤكدًا أن هذه شهادة أجنبية من التصنيف الأمريكي.