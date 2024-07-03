«أنتِ الأهم» تهنئ الوزراء بتأدية اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

تتقدم مبادرة «أنتِ الأهم»، بالتهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد، لتأديتهم اليمين الدستورية، وتتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهامهم المقبلة، وخدمة تطلعات الشعب المصري في التنمية وتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات، وتتوجه بالشكر الوزراء السابقين على مجهوداتهم في خدمة الوطن.

أوسع تغيير وزاري في تاريخ الحكومة المصرية

وهنأت مبادرة «أنتِ الأهم» على صفحتها الرسمية الحكومة الجديدة، مؤكدة أن تشكيلها يأتي في ظل تحديات جسيمة تواجهها الدولة المصرية؛ ويعد أوسع تغيير وزاري في تاريخ الحكومة المصرية بعد أن شهد تغيير 23 حقيبة وزارية، جاء مبشرًا، إذ ضم التغيير الوزاري شخصيات مؤهلة وذوي خبرة ومشهود لها بالكفاءة.

كما توجهت المبادرة بالتهنئة للدكتورة مايا مرسي، لتولي منصب وزيرة التضامن الاجتماعي، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في قدرات المرأة المصرية.

وعبرت الدكتورة رحاب الفخراني، المنسق العام لمبادرة «أنتِ الأهم»، عن سعادتها بالتشكيل الجديد، والمنهجية الجديدة في دمج بعض الوزرات، لتحقيق آمال المصريين والتحديات الكبيرة، ويبث الطمأنينة في نفوس المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.

وأضافت أن الحكومة الجديدة ستعمل على معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وتبني سياسات تنمية وطنية لتحقيق مصلحة المواطن المصري.