أسعار الذهب اليوم الخميس 4-7-2024 في مصر.. كم يسجل عيار 21؟

شهد أسعار الذهب اليوم الخميس 4-7-2024 في مصر، حالة من الاستقرار في مختلف الأعيرة ومن أبرزها عيار 21 الأكثر مبيعاً داخل محلات الصاغة المختلفة، ويتابع قطاع عريض من المواطنين أسعار الذهب بشكل يومي من أجل أن يتعرفوا على مستجدات أسعاره التي تتغير على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم في مصر، حسب التحديث الأخير لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 3629 جنيهاً للشراء، و3616 جنيهاً للبيع، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 3175 جنيهاً للشراء، و3165 جنيهاً للبيع، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 2721 جنيهاً للشراء، و2712 جنيهاً للبيع، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 25400 جنيه للشراء، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.