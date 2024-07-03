أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-7-2024 في نهاية التداولات الصباحية

كشفت تقارير شعبة الذهب في الغرف التجارية ومؤسسة «جولد بيليون» لتداول الذهب، عن استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-7-2024، خلال نهاية التداولات الصباحية، بالرغم من ارتفاع الأسعار العالمية، والتي جاءت مدعومة بتوقعات تراجع أسعار الفائدة.

سعر جرام الذهب عيار 24

ولفتت تقارير شعبة الذهب إلى أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن يسجل 3623 جنيهًا، علمًا بأنّه العيار الأعلى سعرًا في مصر، والذي يستخدم في صناعة السبائك فقط.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في نهاية التعاملات الصباحية 3170 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بنحو 2717 جنيها في نهاية التعاملات الصباحية، وهو العيار الأكثر مبيعًا في القاهرة والإسكندرية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 بنحو 2113 جنيها، وهو العيار الأقل الذي يتم تصنيعه في السوق المصري.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر بنحو 25 ألفًا و360 جنيها لوزن 8 جرامات من عيار 21، وذلك للراغبين في الاستثمار في الأوزان الصغيرة، خاصة أنّ المصنعية الخاصة بها منخفضة عن المشغولات بشكل كبير.

أما أسعار الذهب العالمية فارتفعت بشكل كبير خلال تعاملات اليوم، إذ سجل سعر الأوقية 2346 دولارًا.