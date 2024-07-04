النساء عرفن الموضة قبل 12 ألف عام.. جدارية تكشف استخدامهن الإكسسوارات

تشير المنحوتات الجدارية القديمة إلى استخدام نساء الفراعنة للإكسسوارات منذ 12 ألف عام، ما يعني أنّ وجودها في العصر الحالي، ليس ابتكارًا للمرة الأولى، وكذلك المكياج والعطور وفرشاة الشعر، التي تعد أساس عالم الموضة.

اكتشف الباحثون منحوتات جدارية، تشير إلى أنّ النساء استخدمن الإكسسوارات منذ 12 ألف عام، وهو ما يسبق المكياج والعطور وفرشاة الشعر، وكذلك حقيبة اليد، التي ابتكرتها الحضارات القديمة، بحسب صحفية «ديلي ميل» البريطانية.

تصميم أول حقيبة يد حديثة في إنجلترا عام 1841

ويعود تصميم أول حقيبة يد حديثة في إنجلترا عام 1841، على يد صامويل باركنسون، الذي كان يحتاج إلى حقيبة سفر لزوجته، تمكنها حمل متعلقاتها، التي كانت كبيرة جدًا بحيث لا يمكن وضعها في حقيبة يد.

أغلى حقيبة يد يصل سعرها إلى 3.8 مليون دولار

وبشكل عام أصبحت الإكسسوارات والحقائب عنصرًا أساسيًا في عالم الموضة بين النساء والرجال على حد سواء، وتعد أغلى حقيبة يد على الإطلاق، هي حقيبة «Mouawad 1001 Nights Diamond Purse»، التي يبلغ سعرها 3.8 مليون دولار.

ليس فقط الحقيبة أو الإكسسوارات التي أبدع المصريون القدماء في صناعتها، إذ جرى العثور على محفظة قديمة صُنعت منذ 5000 عام، وهناك جدارية تظهر الآلهة وهي تحمل محفظة صغيرة مربعة ترمز إلى الرخاء، وأيضًا عُثر على ألواح صخرية عملاقة بين أنقاض قصر آشوري بُني بين عامي 883 و859 قبل الميلاد، وتصور الجني بأجنحة ويحمل حقيبة يد.