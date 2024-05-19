أشهر اكسسوارات المصريين القدماء.. ما دلالة الذقن والتاج؟

تركت حضارتنا الفرعونية خلفها ألغازا كثيرة، استطاع العلماء حل بعضها وما زال البعض الآخر غامضا حتى الآن، إذ كانوا يتركون سرًا خلف كل عمل يقومون به حتى الأشياء البسيطة مثل الاكسسوارات التي حرصوا على ارتدائها مثل التاج والذقن الطويل، إذ تحمل وراءها بعض الأسرار الغاضمة والرسائل المبطنة، لذلك نستعرض في التقرير التالي معاني أشهر الاكسسوارات التي استخدمها المصري القديم، وفقًا لخبير الآثار المصرية، عماد مهدي خلال حديثه لـ«الوطن».

الذقن الطويلة

ذكر مهدي أن الاكسسوارات في حياة المصري القديم كانت تحمل في طياتها رسائل مبطنة ورموز توصلها لمن حولهم، خاصة الرموز السياسية والدينية، مثل اللحية الطويلة، موضحا أنها تشير إلى رمز ديني وهو تشبيه الملك نفسه بالإله آمون رع، وآخر سياسي وهو أن الملك فقط الذي كان يرتديها وليس عامة الشعب.

التيجان الملونة ودلالتها

التيجان وهي واحدة من أشهر الاكسسوارات التي استخدمها ملوك المصريين القدماء، انقسمت إلى ثلاثة أقسام حسب اللون، فالأزرق كان يرتدى أوقات الحروب، والأحمر والأبيض كانا يشيرا إلى فرض هيمنة وسيطرة الملك على جنوب وشمال مصر: «المصريين القدماء كانوا بيحبو يستخدمو الرمزية جدًا، والتاج المزدوج كان يرمز إلى أن مصر واحدة والملك مسيطر عليها كلها، ودي هامة شددوا على توصيلها للناس»، بحسب خبير الآثار.

الذهب أرخص من الفضة

اشتهر المصري القديم باستخدامه الحلي والزينة، التي ارتداها نساء ورجال الحضارة المصرية القديمة، وذكر مهدي أن سبب استعمال المصريين الكثير للذهب، هو أنه كان أرخص من الفضة قديمًا، حيث كانت الفضة من المعادن النادرة وقت المصريين القدماء.

طقس السما تاوي

كشف مهدي عن طقس هام شهير قام به المصريون القدماء، يوجد على كل الكراسي العرشية، وهو طقس يدعى «السما تاوي»، الذي صوره الفراعنة بنسختين من الإله حابي رمز النيل، موضحًا أن كل نسخة تمسك بحبل الإله.

وتصور الرسمة اجتماع «حورس» و«ست»، الذين اشتهر عادئهم ببعض، لكنهم اتفقو على حب مصر، وتركو خلفاتهم من أجل الوطن وعشقه واتحاده، وأوضح الباحث الأثري وعضو اتحاد الأثريين المصريين، أن النحت يظهرهم وهو واضعين أرجلهم على رئتين يرمزا إلى الشمال والجنوب «دي واحدة من أعظم المنحوتات اللي بيصور فيها المصري القديم أنه حتى لو كان في اختلافات بينه وبين ابن شعبه، لكنهم بيتفقوا ويجتمعوا على حب مصر والتضحية علشانها».