شروط شراء أغلى حقيبة في العالم.. ارتدتها ميلانيا ترامب وياسمين صبري

كعادة الكثير من الفتيات والسيدات، لا يفضلن ارتداء نفس الفستان، أو حتى حمل الحقيبة التي تظهر بها غيرهن في مكان واحد، ربما تتعرض حينها لصدمة، وربما تحاول ألا تجتمع بها في مكان واحد، أو حتى يجمعهما صورة فوتوغرافية واحدة، وهو ما حاولت «Hermes» الشهيرة الوصول له، بكونها تنتج واحدة من أشهر الحقائب النسائية، وهي بيركن Birkin.

فربما نجحت «Hermes» في حل المشكلة الصعبة، إذ وفرت حقيبة تتميز بالأناقة الشديدة، لا تتكرر نفسها بين أكثر من شخص، بل وضعت لها الكثير من الشروط القاسية والتعجيزية، فلم تكن متاحة للجميع.

حقيبة «Hermes» التي تتألق بها الفنانة ياسمين صبري، على متن الطائرة الخاصة، وارتدتها ميلانيا ترامب، وفيكتوريا بيكهام، لم تكن مجرد حقيبة، بل قطعة فنية واستثمار على المدى البعيد.

ثروة هائلة وشروط قاسية من أجل اقتناء هذه الحقيبة الفارهة، فالأمر لم يتوقف على قيمتها المساوية الملايين، ولكن أيضًا شروطها غير المعتادة، فمحاولات شرائك لهذه الحقيبة قد تتطلب سنوات، وعلى رأسها النموذج الشهير الذي صمم تكريما لجين بيركين عام 1986 من قبل جان لويس دوماس، الذي كان في ذلك الوقت الرئيس التنفيذي لشركة هيرميس.

لتُصمم الحقيبة مع إكسسوار بمقابضها المزدوجة وتصميم يلفت الأنظار، لكنها بعيدة المنال بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم إمكانيات اقتصادية، وتحتاج لصبر لا نهاية له، وفقًا لما ذكره موقع «garderobeitaly».

ولكن كيف يمكنك شراء Birkin من «Hermes»؟

هناك العديد من الشروط القاسية لشراء أشهر وأغلى حقيبة في العالم، عليك أن تعرف أن هذا النموذج ينتج بعدد قليل من العينات سنويًا وتظل بعض العروض متاحة لموسم واحد أو موسمين فقط في السنة، ولكن لا يمكن أن تحصل عليها سوى بوجود تاريخ شراء من قبل هذا المتجر، إذ يتيح لك أن تصبح عميلا إمكانية الوصول إلى وضع نفسك في القائمة لحجز حقيبة أحلامك.

فاتورة شراء سابقة

يمكن أن يختلف وقت الانتظار من عدة أشهر إلى عدة سنوات، اعتمادًا على الطراز المطلوب ومدى توفره، وبينما تنتظر أن يتصل بك المتجر، سيكون من المناسب الاستمرار في التردد على المتجر والإنفاق على منتجات أخرى، فكلما اشتريت أكثر، كلما أصبح الوقت أقصر.

عرض المشتري على لجنة

لم يتوقف الأمر على خطوة البيع، إذ سيجري عرضك في غرفة مخصصة لـ«العملاء المميزين جدًا»، وسيعرض عليك نماذج محدودة جدا من الشنطة، ويكون أمامك قبول النموذج المقترح أو الرفض والانتظار لمزيد من الوقت غير المحدد على أمل إعادتك إلى القائمة للحصول على حقيبة هيرميس جديدة.

سعر يتفوق على أسعار «الشقق»

ولكن هذا ليس كل شيء، لتتمكن من شراء Hermès Birkin، كما يمكننا أن نتخيل، عليك أيضًا أن تكون على استعداد لإنفاق مبالغ عالية جدًا، في الواقع، يمكن أن يتراوح سعر الحقيبة من بضعة آلاف من اليورو إلى أرقام فلكية، اعتمادًا على الموديل والمواد والإكسسوارات، تصل لـ2 مليون جنيه ونصف.

الاستتثمار في الحقيبة

حقيبة Hermès Birkin، ليست مجرد إكسسوار، أو منتجًا فاخرًا فحسب، بل هي أيضًا استثمار، في الواقع، العديد من قطع Hermès Birkin التي تم شراؤها منذ سنوات أصبحت الآن مقتنيات ويمكن إعادة بيعها بأرقام أعلى بكثير من السعر الأصلي.

إن عملية شراء Hermès Birkin طويلة ومعقدة، ولكن بالنسبة لمحبي هذا النوع فإن الانتظار الطويل جدًا يستحق في النهاية.