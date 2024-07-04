تحديث جديد لأسعار الذهب في ختام التعاملات.. «عيار 21 بكام؟»

شهد سعر الذهب اليوم في ختام التعاملات انخفاضًا في مختلف الأعيرة، بعدما شهد الذهب استقرارًا خلال بداية التعاملات المسائية، حيث يتابع المواطنين الأسعار على مدار اليوم، إما رغبة في الزينة أو الاستثمار على المدى الطويل.

سعر الذهب اليوم في التحديث الأخير

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم في ختام التعاملات، طبقاً لآخر تحديث كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التحديث الأخير 3629 جنيهاً للشراء، مقابل 3616 جنيهاً للبيع، «السعر لا يشمل الضريبة والمصنعية»، بانخفاض 6 جنيهات في الجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في التحديث الأخير 3175 جنيهاً للشراء، مقابل 3165 جنيهاً للبيع، «السعر لا يشمل الضريبة والمصنعية»، بانخفاض 5 جنيهات في الجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في التحديث الأخير 2721 جنيهاً للشراء، مقابل 2712 جنيهاً للبيع، «السعر لا يشمل الضريبة والمصنعية»، بانخفاض 5 جنيهات في الجرام.

سعر الجنيه الذهب

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في التحديث الأخير 25400 جنيهاً للشراء، «السعر لا يشمل الضريبة والمصنعية»، بانخفاض قيمته 40 جنيهاً.