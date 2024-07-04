مشيرة خطاب: الحكومة الجديدة ستفتح ملفات مسكوت عنها لعقود

أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحكومة الجديدة ستفتح العديد من الملفات المسكوت عنها لعقود طويلة، للوصول إلى حلول لها، مشددة على ضرورة حصول المواطن على المعلومات الواضحة ليساند الدولة على جميع المستويات.

ما هو أهو شئ في التعديلات؟

وشددت «خطاب»، خلال لقائها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، على أن أهم شئ في أي تعديلات على السياسيات أو القوانين أن تأتي من خلال حوار مجتمعي، وهو ما يجعل المواطن أكثر احترامًا للقوانين.

وأشارت السفيرة مشيرة خطاب، إلى أنه لابد أن تكون المعلومات لدى المواطن وصريحة وواضحة، وأن يكون المواطن واع ومقدر للظروف والتحديات التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية.