مشيرة خطاب: المرأة حصلت على حقوق غير مسبوقة في تشكيل الحكومة

أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التشكيل الوزاري وحركة المحافظين بمثابة مزيد من الإنجازات للمرأة المصرية، لأنها نالت قدرا غير مسبوق من الحقوق بوجود 19 سيدة.

أكبر من السيدات في الحكومة

وأشارت «خطاب»، خلال لقائها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، إلى أنه الآن نحتفل بعدد أكبر من السيدات الوزيرات والمستشارات وهو بناء المرأة المصرية تسير وتتحرك في الشارع آمنة وتعيش في حالة من الاستقرار.

وشددت على أن الدولة المصرية تحركت ضد النظام الإخواني الغريب العجيب: «المرأة كانت قد استقالت من كل مناصبها وعملها احتجاجًا على حكم الإخوان لمصر».