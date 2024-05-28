«مشيرة خطاب»: النيابة العامة من أهم السلطات الضامنة لإنفاذ حقوق الإنسان

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن النيابة العامة تعد من أهم السلطات الضامنة للإنفاذ الفعال لحقوق الإنسان لكل مواطن وفقاً للدستور المصري، ولجميع الاتفاقيات والمواثيق والصكوك والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.

حماية حقوق الإنسان في إطار العدالة الجنائية

جاء ذلك عقب تنظيم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة العدل «قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل» والنيابة العامة، ورشة العمل السادسة من سلسلة ورش العمل تحت عنوان «حماية حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية» بمشاركة أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف بني سويف، وتناولت ورشة العمل عددا من الموضوعات حول حقوق الإنسان في ظل التشريعات الجنائية الوطنية، ودور النيابة العامة في حماية تلك الحقوق.