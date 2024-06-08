مشيرة خطاب: فريق البرشا ينقل حرص الصعيد على حقوق الإنسان

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس سعيد جدا بما يقدمه فريق بانوراما البرشا من قضايا لحقوق الإنسان والتصدي لقضايا يعاني منها الصعيد.

وأضافت خطاب، خلال حفل توزيع جوائز التميز الدرامي لعام 2024، أن اسم الفيلم «رفعت عيني للسماء» يشير إلى أن على كل فتاة رفع عينيها للسماء ورأسها وعدم الخجل من أي شيء.

الصعيد حريص على حقوق الإنسان والمرأة

وأشارت إلى أن فريق بانوراما البرشا من خلال فيلمه يوضح أن الصعيد حريص على حقوق الإنسان والمرأة ولا يحتاج تدخلات خارجية.

يذكر أن الفيلم يدور حول قيام مجموعة من الفتيات بتأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهم المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي شوارع قريتهن الصغيرة بمحافظة المنيا، لتسليط الضوء على القضايا التي تؤرقهم، مثل الزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات.

ويضم فريق عمل الفيلم ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليليا هارون، وإخراج ندا رياض وأيمن الأمير.