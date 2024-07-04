عايدة رياض: سعيدة بتجهيزات مهرجان العلمين وأتمنى النجاح للنسخة الثانية

أعربت الفنانة عايدة رياض عن سعادتها بتجهيزات مهرجان العلمين، المقرر انطلاقه في 11 يوليو ويمتد حتى 30 أغسطس.

وقالت عايدة رياض في تصريحات لـ«الوطن»: «سعيدة جدًا بمهرجان العلمين في دورته الثانية، وسعيدة بوجود مثل هذه المهرجانات التي أتمنى استمرارها وأن تحقق نجاحًا هذا العام مثل العام الماضي».

وأضافت: «لفتة جميلة تحسب للمهرجان تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين لأهلنا في فلسطين، وهي لفتة عظيمة من الدورة الثانية للمهرجان».

مهرجان العلمين يتبرع لفلسطين

يذكر أن القائمين على مهرجان العلمين أعلنوا في المؤتمر الصحفي الخاص بالنسخة الثانية، الذي أقيم منذ أيام في مدينة العلمين الجديدة، تخصيص نسبة 60% من الأرباح لصالح الأشقاء الفلسطينيين.