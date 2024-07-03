مهرجان العلمين يبهر الجميع.. وخبير سياحي: «طفرة كبيرة لمصر»

خلال مؤتمر الإعلان عن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين هذا العام 2024، ظهرت مدينة العلمين بصورة مصرية مشرفة للعالم أجمع، فالجميع يعمل على قدم وساق للانتهاء من الاستعدادات النهائية لإطلاق المهرجان، حتى يواكب الصورة التي عليها المدينة الجديدة.

العالم علمين

«العالم علمين» هو شعار المهرجان في دورته الثانية في مدينة العلمين الجديدة، التي لم يشِد بها القادة فقط، بل خطفت أنظار العالم أجمع، وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صورا جميلة من قلب مدينة العلمين: «‏من أكبر حقل ألغام في العالم إلى درة تاج شرق المتوسط مدينة العلمين الجديدة».

ردود أفعال الجمهور على مهرجان العلمين

وانهالت التعليقات الإيجابية على مهرجان ومدينة العلمين الجديدة، التي أصبحت قبلة العالم الأوروبي والوطن العربي، للتمتع بمناظرها الخلابة وأجوائها الممتعة: «بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيها ويحفظها من كل مكروة اللهم أمين يا رب العالمين.. تحيا مصر»، «حاجة جميلة جدًا من حقل ألغام من الحرب العالمية الثانية إلى مدينة العلمين.. الله على جمالك يا مصر».

وفي السياق ذاته، قال محمد كارم، الخبير السياحي، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن أنظار العالم أجمع متجهة إلى مدينة العلمين منذ بدء المهرجان في دورته الأولى، الذي كان العام الماضي، مشيرًا إلى أن مهرجان العلمين هو نمط وشكل جديد أضيف إلى الأجندة السياحية في مصر.

مهرجان العلمين والسياحة المصرية

ومن الأشياء التي جذبت أنظار العالم الأوروبي والوطن العربي، إلى مدينة العلمين أن المهرجان متنوع للغاية وضم كل الأشكال سواء الرياضية أو الثقافية أو السياحية، والتي كان من أبرزها سياحة الشواطئ، وهو ما ساعد بشكل كبير على جذب السياح من كل أنحاء العالم.

مدينة ومهرجان العلمين طفرة كبيرة في السياحة المصرية، فإن تنوع الفنادق والشواطئ المختلفة، التي تعد من أفضل الشواطئ الموجودة على مستوى العالم، ساعد بشكل كبير في تنشيط السياحة من دول شرق آسيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، فضلًا عن الوطن العربي.