أنوشكا لـ«االوطن»: مهرجان العلمين خطوة عظيمة للتطوير في جميع المجالات

أعربت الفنانة أنوشكا عن سعادتها بانطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين، في الأيام القليلة المقبلة، والذي يشهد تنوعا فنيا ورياضيا وثقافيا.

أنوشكا: مهرجان العلمين مميز

وأضافت أنوشكا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اشتمال مهرجان العلمين للعديد من الفعاليات الفنية، خاصة الحفلات الغنائية، هو شيء عظيم ومميز للغاية، خاصة أنه يتزامن مع فصل الصيف، ويٌعد خطوة كبيرة للتطوير في جميع المجالات.

آخر أعمال أنوشكا بالسينما

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة أنوشكا السينمائية، بطولتها في فيلم وش في وش، الذى تضمن مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية المهمة، التي يواجهها الأشخاص في الحياة الزوجية، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم أمينة خليل، ومحمد ممدوح، وبيومي فؤاد، وأسماء جلال، وأحمد خالد صالح، وسلوى محمد علي، ودنيا سامي، وآخرين، من إخراج وليد الحلفاوي.