سياحية واقتصادية وثقافية.. 5 عائدات هامة من مهرجان العلمين

على مدار 50 يوما متواصلة تشهد مدينة العلمين الجديدة عرسًا فنيًا ترفيهيًا رياضيًا على أرضها، مع انطلاق فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين في 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل، إذ تشمل مجموعة كبيرة من الفعاليات ما بين 5 مهرجانات تحت مظلة العلمين ما بين المسرح والغناء، والرياضة، والترفيه، التسوق بالإضافة إلى مهرجان خاص بالأطفال.

بجانب الهدف الترفيهي الذي يقدمه مهرجان العلمين لجمهوره في نسخته الثانية إلا هناك عدد من الأهداف الهامة التي يدعمها المهرجان بشكل كبير:

- يدعم المهرجان وجود مصر على خريطة السياحة والترفيه الدولي، وذلك بعد ما نجح العام الماضي في جذب 15 مليون سائح إلى مدينة العلمين، ويصل الهدف مع عام 2030 إلى جذب أكثر من 50 مليون سائح إلى المدينة الساحلية الجديدة.

مهرجان العلمين يلعب دور مهم للترويج للاستثمار في الساحل الشمالي

- يلعب المهرجان دورًا رئيسيَا في الترويج للاستثمار بالساحل الشمالي، وفقا لما كشفه الدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلًا: «تمّ وضع استثمارات في مدينة العلمين الجديدة تفوق الـ185مليار جنيه، وتسع ليعيش بها 3 ملايين نسمة وهو ضمن التوسع الجغرافي البعيد عن المركزية، وهي ضمن مجموعة من المدن الجديدة على طول شاطئ البحر المتوسط في الساحل الشمالي الغربي».

- يزيد المهرجان من مساحة القوى الناعمة المصرية وتأثيرها، ورقعة انتشارها، إذ يقدم ضمن جدول فعالياته مجموعة متنوعة من الحفلات لأبرز نجوم الغناء المصري بجانب عروض مسرحية من بطولة أهم النجوم، وذلك بجانب توقيع برتكول تعاون مع هيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض لوجود رعاية مشتركة للفعاليات الفنية بينهما.

50 ألف أيدٍ عاملة مصرية في النسخة الثانية من مهرجان العلمين

- خلق المهرجان فرص كبيرة للعمل ما بين أفراد وشركات وقطاعات عديدة، وفقا لما أعلنته الإعلامية منى عبدالوهاب المتحدث الرسمي باسم المهرجان، قائلة: «النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عمل بها أكثر من 50 شركة مصرية و50 ألف أيدٍ عاملة مصرية، بداية من التخطيط والتفكير وبناء ووضع اللمسات الأخيرة».

- أولى مهرجان العلمين في نسخته الثانية اهتمام كبير بالطفل والمحتوي المقدم له، وجاء ذلك من خلال تدشين مهرجان نبتة واختيار الفنان أحمد أمين لترأس المهرجان، الذي يقدم العديد من الورش الهامة لصناع محتويات الأطفال وغيرها من الفعاليات التي تهتم بصناعة الطفل نفسه منذ الطفولة وحتى سن المراهقة.