قرار عاجل من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي وبيراميدز انضمام لاعبيهما للمنتخب الأولمبي

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن قرار عاجل من اتحاد الكرة في الوقت الحالي، بعد رفض الأهلي وبيراميدز إرسال لاعبي الفريق لقائمة منتخب مصر الأولمبي، وذلك من أجل المشاركة في أولمبياد باريس 2024 خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي.

اتجاه لتأجيل الدوري بسبب الأولمبياد

وأكد الإعلامي مهيب عبدالهادي في تصريحات تلفزيونية :« أن الاتجاه الأقرب في الوقت الحالي، هو تأجيل مسابقة الدوري بقرار من اتحاد الكرة، لحين انتهاء مشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة أولمبياد باريس القادمة، والسماح لكافة اللاعبين بالمشاركة في البطولة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة».

إمام عاشور لاعب النادي الأهلي

ويرغب المنتخب الأولمبي، في الحصول على ثنائي الأهلي محمد عبدالمنعم وإمام عاشور، وذلك من أجل المشاركة مع المنتخب الوطني في أولمبياد باريس القادمة، إلا أن مسئولو القلعة الحمراء، يرفضون هذا الأمر في الوقت الحالي، بسبب ارتباط الفريق بمباريات في مسابقة دوري nile خلال البطولة.

ويعترض نادي بيراميدز، على إرسال إبراهيم عادل إلى المنتخب الأولمبي، وذلك قبل خوض مباراة الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة في مسابقة دوري nile، خاصة وأن الفريق ينافس في الوقت الحالي، على حصد مسابقة الدوري.