عاجل.. أول رد من اتحاد الكرة على رفض المحكمة الرياضية لعقوبة إيقاف «الشيبي»

أكد مسؤولو اتحاد الكرة، أنه سبق وتقرر رفع الإيقاف يوم 2 يونيو الجاري، عن محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، فور تقدم الأخير باستئناف على عقوبة إيقافه 6 مباريات، للجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، برئاسة المستشار محمد عبده صالح.

وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة، في بيان رسمي، أن «الجبلاية» أكد من قبل أحقية محمد الشيبي في المشاركة مع بيراميدز في المباريات، لحين الفصل في الأمر من قبل لجنة الاستئناف.

وتابع البيان: «وهذا ما أكده اتحاد الكرة في خطاب رسمي لنادي بيراميدز، باستفساره عن هذا الأمر يوم 12 يونيو، وبالتالي قرار محكمة كاس بإيقاف عقوبة اللاعب مطابق لقرار اتحاد الكرة، لحين الفصل في الاستئناف المقدم من اللاعب».