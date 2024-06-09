عاجل.. اتحاد الكرة يحسم مصير إمام عاشور من المشاركة أمام غينيا بيساو

حسم مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم الجدل بشأن مصير إمام عاشور لاعب وسط المنتخب الوطني من المشاركة أمام غينيا بيساو في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم يوم غدا الاثنين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وقال خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات تليفزيونية : إمام عاشور جاهز بشكل طبيعي لمباراة غينيا بيساو ولا يوجد أزمة تواجهه بخصوص إصابته نهائيا وهو جاهز للقاء.

إمام عاشور اشتكى من اجهاد بالعضلة الضامة

وكان إمام عاشور اشتكى من اجهاد في العضلة الضامة حسبما ذكر إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني في تصريحات له عقب نهاية مباراة بوركينا فاسو.

وكان المنتخب الوطني نجح في الفوز أمام بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث منتخب مصر المجموعة الأولى بتسع نقاط يليه غينيا بيساو بخمس نقاط فيما يحل منتخب مصر ضيفا على غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.