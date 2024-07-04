إعلام عبري يوجه ضربة لنتياهو ويكشف أسباب إصراره على مواصلة الحرب في غزة

وجهت وسائل إعلام عبرية ضربة إلى رئيس حكومة الاحتلال بينيامين نتنياهو، موضحة أنه يريد المماطلة ولا يريد التوصل لأي اتفاقات أو صفقة لتبادل المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ليضمن وجوده في السلطة لأكبر فترة ممكنة، فما القصة؟

احتمالية مقتل المحتجزين

ونشرت صحيفة يديعوت إحرونوت العبرية، في خبر عاجل عن مسئول أمني لم تذكر اسمه، حذر من أن هناك احتمالية لمقتل المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأوضح أن السبب هو أن نتنياهو يسعى للمماطلة وكسب الوقت حتى انتهاء الدورة الصيفية للكنيست والتي ستنتهي خلال 4 أسابيع، بالإضافة إلى أن يلقي خطابه في الكونجروس الأمريكي في الـ27 من الشهر الجاري.

يأتي هذا في التي تحدثت فيه وسائل الإعلام العبرية عن بوادر إيجابية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة مقابل صفقة لتبادل المحتجزين في قطاع غزة.

غضب من نتنياهو

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن المواطنين يصوتون مرارا وتكرارا خلال استطلاعات الرأي على أنهم مؤيدين بشكل كامل لإعادة جميع المحتجزين.

وأكدوا من خلال التظاهرات والمسيرات التي أصبحت تخرج بشكل يومي، وتغلق شارع كابلان وهو أحد الشوارع الرئيسية في تل أبيب، أنهم لن يسمحوا لوزراء الحكومة الحالية بوقف الاتفاق مرة أخرى، أو تخريبه.

وأوضحوا أن الصفقة تتعلق بأرواح ابنائهم والقيم الإنسانية، مؤكدين أن الحكومة تواجه أعلى اختبار أخلاقي لولايتها، ويجب عليها الاختيار إما أن تستمر في التخلي عن مواطنيها أو العمل الحازم لإنقاذ المحتجزين وإعادتهم إلى عائلتهم وإلا تتخلى عنهم مرة ثانية.