آخرها كمين المرجيحة.. كيف تصطاد فصائل المقاومة جنود الاحتلال في غزة؟

منذ بدء التوغل البري لقوات الاحتلال على قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي، وجيش الاحتلال يعلن يوميًا عن خسائر فادحة بين جنوده، وذلك بسبب العمليات العسكرية التي تقودها الفصائل الفلسطينية، والتي كان آخرها كمين المرجيحة، ومن قبلها كوب القهوة أمام المقاوم، الأمر الذي كبد الاحتلال خلال 24 ساعة فقط، بإصابة 24 جنديًا من بينهم حالات حرجة.

كمين المرجيحة

ونشرت الفصائل الفلسطينية، مقطع فيديو تداوله رواد السوشيال الميديا على موقع التواصل الاجتماعي أكس «تويتر سابقا» تفاصيل كمين المرجيحة، والذي يبدو فيه أحد رجال المقاومة وهو يجلس على أرجوحة في انتظار بدء العملية العسكرية ضد قوات الاحتلال.

من المرجيحة بانتظار الكمين إلى تنفيذه..

شاهد كتائب القسام: مشهد من أحد الكمائن ضد جنود الاحتلال في حي الشجاعية بغزة.#كمين_المرجيحة pic.twitter.com/58PerOmjkw — فلسطين أون لايـن (@F24online) July 1, 2024

في المشهد التالي من فيديو كمين المرجيحة يتوجه المقاوم إلى أحد النقاط، ويبدأ عملية قنص لأحد جنود الاحتلال.

فنجان قهوة ومقاوم

ومن قبل كمين المرجيحة نشرت الفصائل الفلسطينية مقطع فيديو آخر لأحد رجال المقاومة وهو يضرب بقذائف الهاون على قوات الاحتلال، وفي نفس الوقت يتناول فنجان من قهوة الصباح، وهو يضع قدما فوق الأخرى، ويظهر وطيران الاحتلال يحلق فوق رأسه وهو قريب من ميدان المعركة العنيف.

القهوة لا تُشرب على عجل، القهوة أخت الوقت تُحْتَسى على مهل على مهل!

القهوة صوت المذاق، صوت الرائحة!

القهوة تأمّل وتغلغل في النفس وفي الذكريات ????

محمود درويش pic.twitter.com/SmfYyBL6Vi — Nilly Hanım???? (@nilly_hanem) June 4, 2024

جيش الاحتلال يقر بإصابة 24 جنديا

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه خلال 24 ساعة فقط، تعرضت عدد من الفرق العسكرية في قطاع غزة إلى كمائن مختلفة، ما أسفر عن إصابة 24 جندي وضابط من قوات الاحتلال بينهم 4 حالات خطيرة، وتم نقلهم من خلال الطيران الحربي إلى مستشفيات تل أبيب، فضلا عن إعلان مقتل التقيب إيلي لجوسي قائد فصيل في الكتيبة 75 الذي قتل في غزة اليوم، وفق ما نقلت قناة القاهرة الاخبارية عن وسائل إعلام عبرية.