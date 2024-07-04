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آخرها كمين المرجيحة.. كيف تصطاد فصائل المقاومة جنود الاحتلال في غزة؟

كتب:

منى السعيد
04:30 ص | الخميس 04 يوليو 2024
جنود الاحتلال

جنود الاحتلال

منذ بدء التوغل البري لقوات الاحتلال على قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي، وجيش الاحتلال يعلن يوميًا عن خسائر فادحة بين جنوده، وذلك بسبب العمليات العسكرية التي تقودها الفصائل الفلسطينية، والتي كان آخرها كمين المرجيحة، ومن قبلها كوب القهوة أمام المقاوم، الأمر الذي كبد الاحتلال خلال 24 ساعة فقط، بإصابة 24 جنديًا من بينهم حالات حرجة.

كمين المرجيحة

ونشرت الفصائل الفلسطينية، مقطع فيديو تداوله رواد السوشيال الميديا على موقع التواصل الاجتماعي أكس «تويتر سابقا» تفاصيل كمين المرجيحة، والذي يبدو فيه أحد رجال المقاومة وهو يجلس على أرجوحة في انتظار بدء العملية العسكرية ضد قوات الاحتلال.

في المشهد التالي من فيديو كمين المرجيحة يتوجه المقاوم إلى أحد النقاط، ويبدأ عملية قنص لأحد جنود الاحتلال.

فنجان قهوة ومقاوم

ومن قبل كمين المرجيحة نشرت الفصائل الفلسطينية مقطع فيديو آخر لأحد رجال المقاومة وهو يضرب بقذائف الهاون على قوات الاحتلال، وفي نفس الوقت يتناول فنجان من قهوة الصباح، وهو يضع قدما فوق الأخرى، ويظهر وطيران الاحتلال يحلق فوق رأسه وهو قريب من ميدان المعركة العنيف.

جيش الاحتلال يقر بإصابة 24 جنديا

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه خلال 24 ساعة فقط، تعرضت عدد من الفرق العسكرية في قطاع غزة إلى كمائن مختلفة، ما أسفر عن إصابة 24 جندي وضابط من قوات الاحتلال بينهم 4 حالات خطيرة، وتم نقلهم من خلال الطيران الحربي إلى مستشفيات تل أبيب، فضلا عن إعلان مقتل التقيب إيلي لجوسي قائد فصيل في الكتيبة 75 الذي قتل في غزة اليوم، وفق ما نقلت قناة القاهرة الاخبارية عن وسائل إعلام عبرية.

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بقلم منى السعيد