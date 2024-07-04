10 دقائق تكفي.. «شمس الصباح» سر عظام الأطفال القوية

مع حلول فصل الصيف تزداد حرارة الشمس وتأثيرها على الأجسام، وقد يرى البعض ضرورة تجنب أشعة الشمس تمامًا، إلا أنَّ الحقيقة هي أن التعرض لأشعة الشمس لفترات قصيرة ومحددة له فوائد جمة، خاصة لصحة عظام الأطفال.

فوائد التعرض لأشعة الشمس لعظام الأطفال

يؤكّد الدكتور أسامة الشحات أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب في جامعة الأزهر، أهمية تعريض الأطفال لأشعة الشمس لفترة قصيرة يوميًا من 10 إلى 15 دقيقة، وذلك قبل الساعة 10 صباحًا أو بعد الساعة 4 عصرًا، وذلك لأنّ التعرض لأشعة الشمس في هذه الأوقات يساعد على:

- تنشيط فيتامين د في جلد الطفل، وهو الفيتامين الضروري لامتصاص الكالسيوم وبناء عظام قوية.

- تقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بلين العظام أو الكساح.

- دعم نمو الطفل بشكل عام.

نصائح لتعريض الأطفال لأشعة الشمس بأمان

وقدم أستاذ جراحة التجميل عدة نصائح لتعريض الأطفال لـ أشعة الشمس بأمان، وذلك في مداخلة هاتفية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، وجاءت النصائح كما يلي:

اختيار الوقت المناسب: يُنصح بتعريض الأطفال للشمس قبل الساعة 10 صباحًا أو بعد الساعة 4 عصرًا، لتجنب التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة في وقت الذروة.

مدة التعرض: تكفي 10 إلى 15 دقيقة من التعرض للشمس يوميًا لتحقيق الفائدة المرجوة.

تعريض أجزاء من الجسم: يُنصح بتعريض الأذرع والسيقان للشمس، مع تغطية الوجه والرأس لمنع حروق الشمس.

استخدام واقي الشمس: في حال التعرض للشمس لفترات أطول، من المهم استخدام واقي شمس مناسب لجلد الأطفال.

مراقبة علامات حروق الشمس: يجب مراقبة جلد الطفل للتأكد من عدم ظهور أي علامات حروق الشمس، مثل الاحمرار أو الألم.