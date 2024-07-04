الخشت يفتتح مشروعات تطوير في مستشفى أبو الريش الياباني بتكلفة 260 مليون جنيه

افتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من مشروعات التطوير والإحلال والتجديد بمستشفى أبو الريش الياباني لعلاج الأطفال بتكلفة إجمالية بلغت نحو 260 مليون جنيه، ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة، وفي إطار الخطة الاستراتيجية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية بما يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

مشروعات التجديد والإحلال والتطوير

وقال الخشت، إنّ مشروعات التجديد والإحلال والتطوير التي جرى افتتاحها بمستشفى أبو الريش الياباني لعلاج الأطفال تُعد إنجازًا جديدًا من إنجازات جامعة القاهرة في قطاع المستشفيات، وجاءت بعد جهود كبرى جرى بذلها من أجل التغلب على الكثير من التحديات والمعضلات، وتدخل ضمن مجموعة من الإنجازات التي استطاعت الجامعة خلالها التحول من جامعات الجيل الثاني إلى أن وصلت لمصاف جامعات الجيل الخامس وفقًا للمؤشرات الدولية، والتي يُعد قطاع المستشفيات أحد معاييرها.

وأضاف أن تطوير مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي «أبو الريش الياباني»، تضمن تجديدات غرفة القسطرة القلبية حيث استبدل بأقدم الأجهزة الموجودة جهاز يواكب أحدث ما وصل إليه العالم في هذا المجال؛ ودعمه بجهاز علاج اضطرابات كهرباء القلب ثلاثي الأبعاد لعلاج اضطرابات ضربات القلب في الأطفال، وكذلك جهاز موجات صوتية على القلب ثلاثي الأبعاد مما يصل بتجهيزات هذه الغرفة الجديدة لأرقى ما وصلت إليه وحدات القسطرة القلبية للأطفال على مستوى العالم.

كما شمل التطوير، البنية التحتية لوحدة القسطرة القلبية من أنظمة التكييف والدفاع المدني لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى، وتقليل قوائم الانتظار للأطفال المرضى والاحتفاظ بريادة المستشفى في هذا التخصص الدقيق.

وشمل التطوير وحدة الأشعة ووحدة الأمراض الباطنة بالدور الثالث بسعة 36 سرير إقامة، وتشمل جميع أعمال البنيه التحتية، حيث تخدم الوحدة حوالي 6500 مريض سنويًا، إلى جانب تطوير وحدة الأمراض الباطنة بالدور الثاني بسعة 29 سرير إقامة وتشمل جميع أعمال البنية التحتية، وتخدم الوحدة حوالي 6000 مريض سنويًا.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تجديد وحدة تحضير العلاج والتغذية الوريدية، وذلك لتحضير علاج المرضى بصورة مركزية مما يترتب عليه خفض نسب العدوى وإقلال الهادر من الأدوية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد محطة الكهرباء بالمستشفى، و6 مصاعد، والمغسلة وثلاجة الموتى وغرف المخلفات.

قطاع المستشفيات داخل جامعة القاهرة يضم 25 مشفى

كما أوضح أن قطاع المستشفيات داخل الجامعة يضم 25 مستشفى منها 17 مستشفى داخل قصر العيني يتوافد عليها المرضى من جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن الخدمات الطبية المتميزة والكبرى والنادرة التي تقدمها مستشفيات قصر العيني لا تتوافر داخل غيرها من المستشفيات، لافتًا إلى قيام عدد من المستشفيات الجامعية والخاصة بتحويل الكثير من الحالات لمستشفيات قصر العيني، وأبو الريش الياباني والمنيرة لتلقي العلاج سواء كانوا فقراء أو أغنياء.

ولفت الدكتور محمد الخشت، إلى إشادة وفد هيئة الاعتماد الألماني بالتقدم الكبير الذي تشهده كلية التمريض بالجامعة، وهو يُعد مؤشرًا وانعكاسًا لاهتمام الجامعة بالاعتماد الدولي لتنافس نظيراتها من الكليات والجامعات داخل الدول الأوروبية والتي تمتلك كثير منها ميزانيات تعادل ميزانيات بعض الدول.

ونوه إلى إنشاء أكبر مجمع طبي للأطفال بأرض جامعة القاهرة الدولية، والانتهاء من 6 مبان، ويجري العمل حاليًا في مرحلة الإلكتروميكانيكال والتشطيبات، كما أشار إلى افتتاح مستشفى الطوارئ لتصبح أكبر مستشفى للطوارئ في الشرق الأوسط على مساحة 7000 متر بدلًا من 700 متر خلال فترة زمنية قصيرة، ورفع كفاءة مستشفى الباطنة بقصر العيني، وقطع شوط كبير في مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني بتكلفة وصلت حتى الآن حوالي 2.5 مليار جنيه من التمويل الذاتي.

ولفت إلى افتتاح عدد من التجديدات والتطويرات بمستشفى الطلبة وفق أحدث الوسائل والنظم الطبية وطبقًا للمعايير العالمية، وافتتاح المستشفى الجنوبي لمعهد الأورام وزيادة الطاقة الإستيعابية للمعهد، إلى جانب قرب الانتهاء من المرحلة الأولى لمستشفى 500 500 بالشيخ زايد، لافتًا إلى الانتهاء من تطوير وتوسعة مستشفى أورام الثدي بالتجمع لزيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة 100%، ويجري افتتاحها خلال الأيام المقبلة، كما أوشكنا على الانتهاء من استكمال تطوير مستشفى ثابت ثابت بحجم أعمال يصل إلى 100% من التشطيبات والإلكتروميكانيكال والتجهيزات الطبية.