افتتاح مستشفى أبو الريش ضمن مشروع تطوير «قصر العيني»

افتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من مشروعات التطوير والإحلال والتجديد بمستشفى أبو الريش لعلاج الأطفال بتكلفة إجمالية بلغت نحو 250 مليون جنيه، ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة، وفي إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية بما يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

افتتاح وحدة الرعاية المركزة

حضر الافتتاح الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور شريف الأنواري مدير مستشفى أبو الريش ومديرو الوحدات ورؤساء الأقسام المختلفة بالمستشفى.

وتضمنت الافتتاحات، وحدة الرعاية المركزة بالدور السابع والتي تضم جميع الحالات الحرجة من كل التخصصات، وهي مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي، وتقدم الرعاية لأكثر من ألف طفل سنويا وتضم 29 سريرا بزيادة 200%.

قسم لزراعة النخاع

وشملت الافتتاحات وحدة عامة بالدور السادس تضم 30 سريرا، إضافة إلى رعاية متوسطة تضم 6 أسرة، ووحدة عامة بالدور الخامس وتضم 29 سريرًا في جميع التخصصات ويوجد بها وحدة الأعصاب وتضم 6 أسرة بأحدث التجهيزات حيث تم إحلالها وتجديدها بالكامل، إضافة إلى وحدة أمراض الدم وزرع النخاع بالدور الرابع وتضم 24 سرير إقامة مع غرفة عزل و4 كبسولات لزرع النخاع، وتم إحلالها وتجديدها بالكامل لخدمة مرضى أمراض الدم المزمن ويتم فيها عمليات زرع النخاع للأمراض الحميدة التي تصيب النخاع العظمي.

وجرى إحلال وتجديد 6 غرف عمليات وتجهيز الرعاية المركزة للجراحة و رعاية زراعة الكلى وتم عمل متوسط 300 عملية شهريا و20 عملية زراعة كلى سنويًا، كما تم إحلال وتجديد 8 مصاعد تخدم جميع أقسام المستشفى، إضافة إلى إحلال وتجديد محطة الغازات الطبية بالكامل بأحدث المحطات وتم شراء تنك أكسجين بسعة لترية 10 آلاف لتر، وإحلال وتجديد الغلايات لتوفير المياة الساخنة للأطفال وهي غلايات عملاقة تخدم جميع وحدات المستشفى.

وقال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنّه جرى إعادة تأهيل وتطوير كامل لمستشفى أبو الريش، أول مستشفى للأطفال وبنيت عام 1928..

وأكد صلاح الدين، أنّ افتتاحات اليوم هدية للدولة المصرية، حيث جرى تجهيز العديد من غرف الرعاية والوحدات لتخدم أطفال مصر، وأضاف: «لدينا الكوادر الطبية في جميع التخصصات الطبية داخل المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة».

وأوضح أنّ هناك توجيهات لنكون بين جامعات الجيل الرابع والخامس، لافتا إلى أنّ ما نشهده من تطوير بمبالغ مالية كبيرة للاهتمام بالتعليم الطبي والبحث العلمي من أجل وصول الخدمة للمستحقين.